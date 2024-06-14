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14 июня, 09:00

Город

Реконструкторы из-за рубежа приехали на московский фестиваль "Времена и эпохи"

Реконструкторы из-за рубежа приехали на московский фестиваль "Времена и эпохи"

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К мероприятиям фестиваля "Времена и эпохи" присоединились любители истории не только из России, но и реконструкторы из Италии, Франции, Японии, Турции и Бельгии. Они принимают участие в моделировании событий прошлых эпох в городских парках. Кроме того, столичные улицы заполнили развернувшиеся под открытым небом музеи.

Что еще интересного можно увидеть в Москве? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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