Реконструкторы из-за рубежа приехали на московский фестиваль "Времена и эпохи"

К мероприятиям фестиваля "Времена и эпохи" присоединились любители истории не только из России, но и реконструкторы из Италии, Франции, Японии, Турции и Бельгии. Они принимают участие в моделировании событий прошлых эпох в городских парках. Кроме того, столичные улицы заполнили развернувшиеся под открытым небом музеи.

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