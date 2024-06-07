Участок БКЛ закроют с 22 июня

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07 июня, 19:15

Общество

"Мой район": Служба занятости. Мещанский район

"Мой район": Служба занятости. Мещанский район

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Служба занятости обновила стандарты работы. Теперь здесь не только помогут найти работу, но и обучат новому делу.

На базе центров "Моя карьера" начал работать открытый университет развития навыков будущего, где проводятся мастер-классы и лекции экспертов, а также встречи с работодателями и деловые игры. В центре "Моя работа" на Шаболовке специалисты помогут реализовать бизнес-идеи соискателей.

Подробнее – в программе "Мой район".

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