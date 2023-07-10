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17:40

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"Мой район": Южный речной вокзал. Нагатинский Затон

"Мой район": Южный речной вокзал. Нагатинский Затон

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Южный речной вокзал запущен после реконструкции. Торжественное открытие приурочили к началу пассажирской навигации на Москве-реке. Там обустроены смотровая площадка, зал ожидания и отдыха, смотровая площадка на крыше, сувенирные магазины, Музей транспорта Москвы, ресторан и кафе. Отсюда будут ходить круизные суда как внутри Москвы, так и за ее пределы.

Каковы последние новшества речного судоходства столицы? Об этом – в программе "Мой район".

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