"Мой район. Обратная связь": ремонт многоквартирного дома завершился в ЮЗАО

На юго-западе столицы в Ломоносовском районе завершился капитальный ремонт многоквартирного дома 1957 года постройки. Здание расположено по улице Строителей, 7, корпус 3.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад здания и заменили внутренние инженерные системы. Они расчистили и промыли стены, затем восстановили все швы и докомпоновали утраченные элементы кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".