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20 декабря, 06:50

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт многоквартирного дома завершился в ЮЗАО

"Мой район. Обратная связь": ремонт многоквартирного дома завершился в ЮЗАО

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На юго-западе столицы в Ломоносовском районе завершился капитальный ремонт многоквартирного дома 1957 года постройки. Здание расположено по улице Строителей, 7, корпус 3.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад здания и заменили внутренние инженерные системы. Они расчистили и промыли стены, затем восстановили все швы и докомпоновали утраченные элементы кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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