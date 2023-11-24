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24 ноября, 17:15

Город

"Мой район. Обратная связь": около 14 тыс подъездов отремонтировали в Москве в этом году

"Мой район. Обратная связь": около 14 тыс подъездов отремонтировали в Москве в этом году

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В столице завершился ремонт подъездов. Специалисты окончили все работы, намеченные на 2023 год.

Всего отремонтировали около 14 тысяч объектов. В обязательный перечень работ входил косметический ремонт, под ним подразумевается покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости мастера также меняли оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, а также осветительные приборы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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