"Мой район. Обратная связь": около 14 тыс подъездов отремонтировали в Москве в этом году

В столице завершился ремонт подъездов. Специалисты окончили все работы, намеченные на 2023 год.

Всего отремонтировали около 14 тысяч объектов. В обязательный перечень работ входил косметический ремонт, под ним подразумевается покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости мастера также меняли оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, а также осветительные приборы.

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