Ежегодная выставка "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" открылась в столице

В Москве открылась ежегодная выставка "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади". Посетители могут увидеть там символы 2024 года, а также вдохновиться оригинальным убранством представленных елок.

Телеканал Москва 24 участвует в этой выставке: рядом с елкой гостей будет ждать кот Бублик. Посетить выставку и получить новогодние пожелания от кота можно до середины января 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.