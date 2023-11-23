23 ноября, 16:45Город
Ежегодная выставка "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" открылась в столице
В Москве открылась ежегодная выставка "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади". Посетители могут увидеть там символы 2024 года, а также вдохновиться оригинальным убранством представленных елок.
Телеканал Москва 24 участвует в этой выставке: рядом с елкой гостей будет ждать кот Бублик. Посетить выставку и получить новогодние пожелания от кота можно до середины января 2024 года.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.