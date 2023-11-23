Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 16:45

Город

Ежегодная выставка "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" открылась в столице

Ежегодная выставка "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" открылась в столице

В Москве школьникам ко Дню матери раздали "маментинки"

Жителям столицы рассказали, как проходила реставрация павильонов на ВДНХ

"Интервью": Игорь Хатьков – о новом стандарте оказания онкологической помощи в Москве

Новости часа: 100 маршрутов столичного транспорта улучшили с учетом пожеланий горожан

Российский антикварный салон открылся в Москве

Городские службы столицы перешли в режим повышенной готовности из-за метели

"Актуальный репортаж": особенности работы участкового в столице

Московский зоопарк показал, как панда реагирует на прикосновения зоологов

Этническое фэшн-шоу покажут на выставке "Россия" на ВДНХ

В Москве открылась ежегодная выставка "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади". Посетители могут увидеть там символы 2024 года, а также вдохновиться оригинальным убранством представленных елок.

Телеканал Москва 24 участвует в этой выставке: рядом с елкой гостей будет ждать кот Бублик. Посетить выставку и получить новогодние пожелания от кота можно до середины января 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика