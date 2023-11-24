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24 ноября, 07:30

Экономика

Эксперты рассказали, какие елки выбирают москвичи в магазинах

Эксперты рассказали, какие елки выбирают москвичи в магазинах

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Продажи украшений к Новому году растут. Самый ходовой товар в настоящее время – елка. Все больше москвичей отказываются от натурального дерева и делают выбор в пользу искусственного.

Покупатели считают это экономически выгодным решением – такая покупка прослужит не один сезон. Причем многие не хотят ехать за главным символом Нового года в магазины, а предпочитают курьерскую доставку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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