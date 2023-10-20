"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на северо-западе столицы

На северо-западе столицы завершился капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома. Здание находится по адресу улица Свободы, дом 8/4, строение 1. Построение было возведено в 1960 году в неоклассическом стиле.

Специалисты Фонда капитального ремонта восстановили его фасад, подъезды, подвальные помещения, а также обновили внутренние инженерные системы. В частности, они заменили магистрали холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

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