07 ноября, 06:35Город
"Мой район. Обратная связь": в столице завершился капремонт доходного дома в стиле модерн
Завершился капитальный ремонт доходного дома, который находится по адресу 1-й Неопалимовский переулок, дом 16/13. Его возвели в 1912 году в стиле модерн по проекту архитектора Харко.
Специалисты разработали уникальный проект проведения работ и подобрали материалы. На первом этапе очистили штукатурный слой и восстановили кирпичную кладку. На втором этапе было произведено оштукатуривание фасада с восстановлением всех частей дома.
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Программа: Мой район. Обратная связь