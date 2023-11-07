"Мой район. Обратная связь": в столице завершился капремонт доходного дома в стиле модерн

Завершился капитальный ремонт доходного дома, который находится по адресу 1-й Неопалимовский переулок, дом 16/13. Его возвели в 1912 году в стиле модерн по проекту архитектора Харко.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ и подобрали материалы. На первом этапе очистили штукатурный слой и восстановили кирпичную кладку. На втором этапе было произведено оштукатуривание фасада с восстановлением всех частей дома.

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