25 октября, 08:00Город
"Мой район. Обратная связь": завершен ремонт круглого дома на улице Довженко
На западе Москвы отремонтировали дом без углов, или как его еще называют "дом-кольцо". Экспериментальную многоэтажку на улице Довженко возвели по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова в 1976 году. Здание нуждалось в обновлении.
Специалисты Фонда капитального ремонта заменили внутренние инженерные системы – магистрали горячего водоснабжения и центрального отопления, а еще отремонтировали фасад. Для этого использовали передовую технологию нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".