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25 октября, 08:00

Город

"Мой район. Обратная связь": завершен ремонт круглого дома на улице Довженко

"Мой район. Обратная связь": завершен ремонт круглого дома на улице Довженко

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На западе Москвы отремонтировали дом без углов, или как его еще называют "дом-кольцо". Экспериментальную многоэтажку на улице Довженко возвели по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова в 1976 году. Здание нуждалось в обновлении.

Специалисты Фонда капитального ремонта заменили внутренние инженерные системы – магистрали горячего водоснабжения и центрального отопления, а еще отремонтировали фасад. Для этого использовали передовую технологию нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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