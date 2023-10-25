"Мой район. Обратная связь": завершен ремонт круглого дома на улице Довженко

На западе Москвы отремонтировали дом без углов, или как его еще называют "дом-кольцо". Экспериментальную многоэтажку на улице Довженко возвели по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова в 1976 году. Здание нуждалось в обновлении.

Специалисты Фонда капитального ремонта заменили внутренние инженерные системы – магистрали горячего водоснабжения и центрального отопления, а еще отремонтировали фасад. Для этого использовали передовую технологию нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки.

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