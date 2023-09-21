"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили пойму реки Жужи

В районе Нагатино-Садовники завершилось благоустройство в пойме реки Жужи. На месте заросшего пустыря появился новый парк. В порядок привели около 22 гектаров.

Специалисты благоустроили межквартальные проезды, расчистили заброшенное русло реки, вдоль которого создали прогулочные маршруты с местами для отдыха и сделали лестничные спуски и пешеходные мостики. На левом берегу Жужи организовали многофунциональную спортивную зону с площадками для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис.

Кроме того, там создали тематическую детскую площадку "Логово разбойника" с качелями и горками. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".