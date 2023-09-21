Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 10:30

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили пойму реки Жужи

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили пойму реки Жужи

"Мой район. Обратная связь": мастера завершат реставрацию дома Владимира Шухова

"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Миронова обновили в столице

Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

ЦОДД спрогнозировал до 7 баллов на столичных дорогах вечером 21 сентября

Новую дорогу построят для жителей Коммунарки и соседних районов

Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в Бирюлеве Восточном

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Москвичи воспользовались речными электротрамваями более 200 тыс раз за 3 месяца

В районе Нагатино-Садовники завершилось благоустройство в пойме реки Жужи. На месте заросшего пустыря появился новый парк. В порядок привели около 22 гектаров.

Специалисты благоустроили межквартальные проезды, расчистили заброшенное русло реки, вдоль которого создали прогулочные маршруты с местами для отдыха и сделали лестничные спуски и пешеходные мостики. На левом берегу Жужи организовали многофунциональную спортивную зону с площадками для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис.

Кроме того, там создали тематическую детскую площадку "Логово разбойника" с качелями и горками. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствопаркивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика