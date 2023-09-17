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17 сентября, 03:45

Транспорт

"Мой район. Навигатор": более 700 тысяч москвичей посетили речные прогулки

"Мой район. Навигатор": более 700 тысяч москвичей посетили речные прогулки

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Речные прогулки этим летом оказались очень популярны у москвичей. Их посетили более 700 тысяч пассажиров. Чаще всего они выбирали маршруты "Северный", "Исторический" и "Центральный". Всего же с апреля по август теплоходы совершили более 30 тысяч рейсов.

Главная особенность этого сезона – запуск инновационного водного транспорта, что тоже сделало поездки по реке популярнее. От Киевского вокзала до причала "Сердце столицы" начали курсировать электрические трамвайчики. Поездка длится 20 минут. На борту новых судов есть все для комфорта – беспроводные зарядки, бесплатный Wi-Fi, кулер с питьевой водой.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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