"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству в 1-ом Донском проезде завершены

В Москве продолжают благоустраивать улицы в формате "от дома к дому". Такое обновление предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до дома на другой стороне.

Завершены работы по благоустройству в 1-ом Донском проезде. Строители обновили асфальт на проезжей части, а также заменили покрытие тротуаров. Кроме того, были созданы парковочные карманы. На финальном этапе разбили газоны. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".