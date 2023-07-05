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"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству в 1-ом Донском проезде завершены

"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству в 1-ом Донском проезде завершены

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В Москве продолжают благоустраивать улицы в формате "от дома к дому". Такое обновление предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до дома на другой стороне.

Завершены работы по благоустройству в 1-ом Донском проезде. Строители обновили асфальт на проезжей части, а также заменили покрытие тротуаров. Кроме того, были созданы парковочные карманы. На финальном этапе разбили газоны. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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