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"Мой район. Обратная связь": строительство перехода на станции БКЛ "Текстильщики"

"Мой район. Обратная связь": строительство перехода на станции БКЛ "Текстильщики"

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В столице продолжается строительство мостового перехода на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Он готов почти на треть. Длина перехода составит 140 метров, он пройдет над железной и автомобильной дорогами.

По переходу с БКЛ и Таганско-Краснопресненской линии метро пассажиры смогут быстро попасть к остановкам наземного транспорта. Рабочие монтируют металлоконструкции главного пролета моста. В ходе строительства предстоит возвести почти 630 тонн металлоконструкций.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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