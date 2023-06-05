"Мой район. Обратная связь": строительство перехода на станции БКЛ "Текстильщики"

В столице продолжается строительство мостового перехода на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Он готов почти на треть. Длина перехода составит 140 метров, он пройдет над железной и автомобильной дорогами.

По переходу с БКЛ и Таганско-Краснопресненской линии метро пассажиры смогут быстро попасть к остановкам наземного транспорта. Рабочие монтируют металлоконструкции главного пролета моста. В ходе строительства предстоит возвести почти 630 тонн металлоконструкций.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".