Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:25

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково"

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково"

"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы отремонтируют фасад дома в стиле модерн

Новости часа: экс-промзону Вагоноремонт реорганизуют в столице

Две обновленные поликлиники открыли в Печатниках и Зеленограде

"Мой район": гостиница "Украина". Дорогомилово

"Жизнь в большом городе": бизнес на красоте

Собянин рассказал о новом проекте комплексного развития территорий в Восточном Дегунине

Новости часа: движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру 18 мая

В столице началась подготовка к купальному сезону на фоне теплой погоды

Жителям столицы рассказали об ограничении движения в центре Москвы 20 и 21 мая

Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково". Главная задача проекта – улучшить пешеходную и транспортную доступность ТПУ. В его состав входят одноименная станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта.

Работы пройдут на улицах Широкой и Грекова. На их пересечении сделают разворотную площадку для автобусов. В рамках проекта приведут в порядок тротуары, а также на проезжей части заменят асфальт. Кроме того, установят новые энергоэффективные фонари и лавочки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика