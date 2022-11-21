17:45Город
"Мой район. Обратная связь": монтаж аттракциона "Лента Мебиуса" завершился на ВДНХ
На территории ВДНХ завершился монтаж ландшафтного аттракциона "Лента Мебиуса". Конструкция, напоминающая знак бесконечности, является непрерывным пешеходным маршрутом.
Фасады выполнены из металлических панелей. Их украсят архитектурно-художественной подсветкой. Длина полотна составила более 300 метров, площадь остекления – почти 800 квадратных метров. Окружать "Ленту Мебиуса" будет сад пяти чувств. Арт-объект откроется в мае 2023 года. На последнем этапе будут проведены работы по благоустройству прилегающих территорий.
Аттракцион будет работать круглый год. Вход будет бесплатным.