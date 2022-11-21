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"Мой район. Обратная связь": монтаж аттракциона "Лента Мебиуса" завершился на ВДНХ

"Мой район. Обратная связь": монтаж аттракциона "Лента Мебиуса" завершился на ВДНХ

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На территории ВДНХ завершился монтаж ландшафтного аттракциона "Лента Мебиуса". Конструкция, напоминающая знак бесконечности, является непрерывным пешеходным маршрутом.

Фасады выполнены из металлических панелей. Их украсят архитектурно-художественной подсветкой. Длина полотна составила более 300 метров, площадь остекления – почти 800 квадратных метров. Окружать "Ленту Мебиуса" будет сад пяти чувств. Арт-объект откроется в мае 2023 года. На последнем этапе будут проведены работы по благоустройству прилегающих территорий.

Аттракцион будет работать круглый год. Вход будет бесплатным.

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