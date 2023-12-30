"Мой район. Навигатор": елочные базары в столице закроются 31 декабря

Елочные базары в столице закроются 31 декабря. Всего в городе работают около 200 точек в разных районах.

Отмечается, что на базарах можно купить отечественные ели или зарубежные пихты. На всех новогодних деревьях, которые продаются на городских базарах, размещены специальные открытки. Там можно найти информацию о том, как правильно утилизировать елку и квест от проекта "Город заданий". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".