Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 03:50

Город

"Мой район. Навигатор": елочные базары в столице закроются 31 декабря

"Мой район. Навигатор": елочные базары в столице закроются 31 декабря

"Мой район. Навигатор": канатная дорога будет работать в ночь на 1 января 2024 года

"Мой район. Навигатор": Москва стала экспортировать промышленные товары в 145 стран мира

"Мой район. Навигатор": в Москве открыто движение по Дмитровскому путепроводу

"Жизнь в большом городе": важные профессии

Девять поликлиник обновят на юго-западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Красная площадь будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря

Москвичам рассказали, куда сходить в Новый год и в январские выходные

Новости часа: Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Елочные базары в столице закроются 31 декабря. Всего в городе работают около 200 точек в разных районах.

Отмечается, что на базарах можно купить отечественные ели или зарубежные пихты. На всех новогодних деревьях, которые продаются на городских базарах, размещены специальные открытки. Там можно найти информацию о том, как правильно утилизировать елку и квест от проекта "Город заданий". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика