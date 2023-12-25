Московский зоопарк запустил акцию по сбору новогодних елок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк запустил традиционную новогоднюю акцию по сбору елок, сосен и пихт, сообщается в телеграм-канале зоосада.

Хвойные деревья украсят вольеры обитателей зоопарка, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Передать дерево в дар могут только компании.

От частных лиц елки не принимаются, поскольку они могут быть опасны для животных. На их ветках часто остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд и искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не интересны для животных.



В зоосаде рассказали, что с елками, соснами и пихтами любят играть практически все его обитатели. Кроме того, некоторые животные используют стволы деревьев как когтеточки.



Прием новогодних деревьев продлится до 10 января. Чтобы узнать, как подарить животным пихты, ели или сосны, нужно позвонить по телефону +7 (916)-123-13-70.

Ранее в Москве открылись елочные базары, которые будут работать до 31 декабря. Жители столицы смогут купить ели из Пермского края, Башкирии и Кировской области, а также пихты из Дании и Бельгии. Помимо традиционных новогодних деревьев, в ассортименте также представлены сосны и лапники.

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