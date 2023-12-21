"Мой район. Навигатор": три новые линии появятся на схеме Московского метрополитена

Три новые линии появятся на схеме Московского метрополитена. Об этом Сергей Собянин сообщил во время отчета о работе правительства столицы. Впервые он прошел в формате телетрансляции.

Уже к 2030 году планируют построить 40 станций метро. Московские центральные диаметры продлят в регионы. Они соединят столицу с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупными городами Центральной России. Особое внимание правительство Москвы уделит и развитию дорог. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".