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21 декабря, 02:20

Транспорт

"Мой район. Навигатор": три новые линии появятся на схеме Московского метрополитена

"Мой район. Навигатор": три новые линии появятся на схеме Московского метрополитена

"Мой район. Навигатор": в столице появится более 570 тысяч рабочих мест

Новости часа: планируем построить еще три новые линии метро – Собянин

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Три новые линии появятся на схеме Московского метрополитена. Об этом Сергей Собянин сообщил во время отчета о работе правительства столицы. Впервые он прошел в формате телетрансляции.

Уже к 2030 году планируют построить 40 станций метро. Московские центральные диаметры продлят в регионы. Они соединят столицу с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупными городами Центральной России. Особое внимание правительство Москвы уделит и развитию дорог. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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