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03 ноября, 02:30

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"Мой район. Навигатор": реконструкцию мраморной лестницы завершили в Российской библиотеке

"Мой район. Навигатор": реконструкцию мраморной лестницы завершили в Российской библиотеке

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В столице завершилась реконструкция мраморной лестницы в Российской государственной библиотеке. Также там обновили и первый подъезд, в котором она расположена.

Работы продолжались около двух лет, в них приняли участие более трех тысяч специалистов. Мастера привели в порядок мрамор, а также заменили около 10 процентов стертых ступеней, признанных непригодными для ремонта. Кроме того, удалось восстановить уникальные светильники.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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