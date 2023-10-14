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14 октября, 00:45

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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о реконструкции Белорусского вокзала

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о реконструкции Белорусского вокзала

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В столице началась реконструкция Белорусского вокзала. Проект недавно обсуждался во время круглого стола с представителями департамента транспорта. В первую очередь все работы направлены на то, чтобы вокзал соответствовал современным стандартам станций Московских центральных диаметров.

Какие еще работы по реконструкции проводят специалисты? И что еще изменится на Белорусском вокзале? Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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