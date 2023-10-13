Собянин сообщил о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана

В Москве создали новые комфортные прогулочные зоны и современную инфраструктуру. Сергей Собянин в своем личном блоге подвел итоги благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана.

Масштабные работы охватили 14 улиц и общественных пространств. Как рассказал мэр столицы, в первую очередь обновили ливневую канализацию. Кроме того, расширили тротуары и установили 160 энергосберегающих фонарей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.