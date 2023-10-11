"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство возле станции МЦД-4 Внуково

В столице завершены основные работы по благоустройству возле станции МЦД-4 Внуково. Созданы пешеходный и автомобильный маршруты к платформе от жилой застройки на участке Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с улицей Писательские Дачи.

На всей территории установили современные фонари и уличные торшеры, а еще разместили остановочные павильоны с зарядными слотами. Возле станции разбили газон общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, а поздней осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".