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11 октября, 11:05

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"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство возле станции МЦД-4 Внуково

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство возле станции МЦД-4 Внуково

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В столице завершены основные работы по благоустройству возле станции МЦД-4 Внуково. Созданы пешеходный и автомобильный маршруты к платформе от жилой застройки на участке Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с улицей Писательские Дачи.

На всей территории установили современные фонари и уличные торшеры, а еще разместили остановочные павильоны с зарядными слотами. Возле станции разбили газон общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, а поздней осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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