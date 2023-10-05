"Мой район. Навигатор": подземный тоннель открыли на Белорусском вокзале

На Белорусском вокзале для пассажиров МЦД-1 и МЦД-4 открыли подземный тоннель. Теперь для того, чтобы попасть на платформы МЦД, не нужно переходить через мост.

Во время подготовки к открытию Четвертого диаметра на Белорусском вокзале построили три новые платформы. Одна из них кросс-платформенная. Это означает, что пассажиры, которые едут по МЦД-1 в сторону Лобни, могут сразу же пересесть в поезд напротив. Он следует уже по МЦД-4.

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