"Мой район. Навигатор": МЦД могут продлить в соседние регионы

Московские центральные диаметры могут выйти за пределы столичного региона. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Линии наземного метро могут дотянуться до нескольких областей, если соответствующий проект будет одобрен правительством России. В этом случае продление МЦД произойдет в рамках программы модернизации центрального транспортного узла.

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