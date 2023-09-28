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28 сентября, 02:30

Транспорт

"Мой район. Навигатор": МЦД могут продлить в соседние регионы

"Мой район. Навигатор": МЦД могут продлить в соседние регионы

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Московские центральные диаметры могут выйти за пределы столичного региона. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Линии наземного метро могут дотянуться до нескольких областей, если соответствующий проект будет одобрен правительством России. В этом случае продление МЦД произойдет в рамках программы модернизации центрального транспортного узла.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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