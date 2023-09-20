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20 сентября, 05:00

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"Мой район. Навигатор": возле 10 станции БКЛ продолжилось благоустройство территорий

"Мой район. Навигатор": возле 10 станции БКЛ продолжилось благоустройство территорий

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Продолжается благоустройство территории возле 10 станций Большой кольцевой линии. Уже готово пространство около "Нагатинского Затона" и "Кленового бульвара". На набережной вдоль Коломенской улицы создали прогулочный экомаршрут, а также установили шезлонги и скамейки, оборудовали детскую площадку и зону для воркаута, сделали велодорожку.

Возле станции БКЛ "Сокольники" на улицы Гастелло строят спортивный кластер со скейт-парком и памп-треком. А в 2024 году планируют благоустроить территорию вокруг спорткластера на улицах Матросская Тишина и Пятой Сокольнической.

Кроме того, в столице приводят в порядок участки около станций "Аминьевская", "Марьина Роща", "Зюзино", "Новаторская", "Воронцовская", "Проспект Вернадского" и "Текстильщики". Рядом с входами в вестибюли появятся газоны с травой и цветами, а еще высадят деревья и кустарники.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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