Дом по программе реновации введут в Кузьминках в следующем году

Фото: департамента строительства города Москвы

В Кузьминках, на улице Волгоградский проспект, на земельном участке 107/4, в рамках программы реновации будет возведен жилой дом. Планируется, что в 2024 году новостройку введут в эксплуатацию, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних перегородок, черновая отделка и монтаж фасадов здания. Новостройка возводится на месте первой снесенной в районе пятиэтажки. Ее жильцы получили новые квартиры в том же районе", – добавил он.

По словам Загрутдинова, новый дом будет односекционным, под ним строители возведут подземную парковку на 24 места.

Специалисты облицуют фасад новостройки алюмокомпозитными кассетами светлых тонов и серо-коричневыми вставками. Также будут установлены корзины под кондиционеры и лоджии с вертикальным остеклением.

Всего в доме предусмотрено 147 квартир, из которых 23 однокомнатных, 101 двухкомнатная и 23 трехкомнатных. Две квартиры оборудуют специально для маломобильных граждан, в них появятся более просторные коридоры, широкие дверные проемы и специальная сантехника, подчеркнул исполняющий обязанности руководителя столичного департамента.

Загрутдинов добавил, что первый этаж в доме не будут отводить под жилье, на нем разместят объекты социального, культурного и коммерческого назначения, например секции для детей, спортзалы, магазины и другое.

В вестибюле жилой части специалисты возведут лифтовой холл, комнату для хранения колясок и велосипедов, а также помещение для уборочного инвентаря, технические помещения и зону под почтовые ящики будущих жильцов. Также в доме появятся четыре лифта, два из них смогут выдерживать груз до 1 000 килограммов, другие – до 400 килограммов. В лифтах также будут размещены визуальные и тактильные средства информации.

Сам вход в новостройку, по словам Загрутдинова, будет сделан в один уровень с поверхностью земли, это позволит маломобильным жильцам и женщинам с детьми, которые гуляют с ними в колясках, попадать в дом без посторонней помощи. Плитка у входной группы будет иметь шероховатую поверхность, это позволит препятствовать скольжению в любое время года.

Прилегающая к дому территория будет благоустроена, на ней появятся деревья, цветники, кустарники, детская и спортивная площадки, зона отдыха.

Ранее Загрутдинов сообщал о вводе в эксплуатацию нового дома в Даниловском районе Москвы, построенного по программе реновации. Он добавил, что дом стал четвертой новостройкой, появившейся в рамках программы в этом районе.

Трехсекционное здание было построено в форме буквы "П", что помогло создать на придомовой территории полузакрытое дворовое пространство. Объект рассчитан на 311 квартир: 100 однокомнатных, 126 двухкомнатных и 85 трехкомнатных.



Дом на 147 квартир на Волгоградском проспекте в Москве введут в 2024 году по реновации