"Мой район. Навигатор": в столице планируют построить 39 станций метро в ближайшие 10 лет

В ближайшие 10 лет в Москве планируют построить 39 станций метрополитена. Такими планами поделился заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время в разных стадиях готовности находится более 40 новых станций метро. В общей сложности на сегодняшний день в столице строят 35 километров новых линий. В ближайшие годы возведут Троицкую линию, которая соединит центр Москвы с ТиНАО.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".