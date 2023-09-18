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18 сентября, 03:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": в столице планируют построить 39 станций метро в ближайшие 10 лет

"Мой район. Навигатор": в столице планируют построить 39 станций метро в ближайшие 10 лет

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В ближайшие 10 лет в Москве планируют построить 39 станций метрополитена. Такими планами поделился заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время в разных стадиях готовности находится более 40 новых станций метро. В общей сложности на сегодняшний день в столице строят 35 километров новых линий. В ближайшие годы возведут Троицкую линию, которая соединит центр Москвы с ТиНАО.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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