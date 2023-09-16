В столице открыли бесплатный прогулочный маршрут по Москве-реке

В Москве открыли бесплатный прогулочный маршрут по Москве-реке. Об этом сообщили в Дептрансе.

Прогулочный маршрут начинается от причала "Печатники" и следует с остановками у причалов "Кленовый бульвар" и "Южный речной вокзал" до Автозаводского моста. Теплоходы будут отходить каждые полчаса, ежедневно с десяти утра до десяти вечера. Отмечается, что работать на маршруте будут четыре теплохода Цветочной флотилии. Это яркие, небольшие и уютные суда серии "кабриолет".