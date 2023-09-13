Финал ретроралли "Московская осень" состоится на Северном речном вокзале 17 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 17 сентября, на Северном речном вокзале пройдет финал ретроралли "Московская осень", заезды автомобилей начнутся с набережной в 12:00. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в ралли примут участие спортсмены мирового уровня, они должны будут на своем транспорте проехать 100 километров по столичным трассам, при этом находясь в общем потоке других автомобилистов. Главной задачей участников станет пройти все контрольные точки на время с соблюдением Правил дорожного движения.

До начала заезда москвичи и гости столицы также смогут посмотреть на редкие автомобили, которые прибыли в город со всей России, среди них – "Плимут П-3" 1937 года, "Ситроен АйДи-19Б" 1968 года, "МГ Миджет" 1968 года, "Форд Ф-100" 1955 года и "Татра 87" 1942 года, добавил Ликсутов. Всего будет представлено порядка 70 машин.

"После обновления в 2020 году Северный речной вокзал стал одним из самых популярных и посещаемых мест в столице. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать эту площадку: здесь проходят городские праздники, фестивали и бесплатные мероприятия", – передает его слова телеграм-канал Дептранса Москвы.

Ранее в Москве в честь празднования Дня города состоялся торжественный парад трамваев. Гости и жители столицы могли увидеть в праздничной колонне 10 трамваев разных поколений, произведенных в ХХ веке.

Также посетители выставки на территории трамвайного депо имени Баумана смогли изучить исторические вагоны, спецтехнику, которая выходит на улицы Москвы по ночам, грузовые автомобили середины ХХ века, легендарные мотоциклы "Днепр", автомобили "ГАЗ", "ЗИС" и "Москвич". Всего в депо представили порядка 50 экспонатов.



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