Городской вокзал и пешеходный мост построят у станции Авиамоторная в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты реконструируют станцию МЦД-3 Авиамотораная в соответствии с новым стандартом московских городских вокзалов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заммэра города Андрея Бочкарева.

"Помимо здания вокзала, в проекте предусмотрено строительство внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути. Саму станцию перенесут ближе к метро для обеспечения кратчайшей пересадки. Общая площадь всех объектов составит более 12,5 тысячи квадратных метров", – заявил он.

Бочкарев добавил, что специалисты реконструируют прилегающие к станции улицы. В общей сложности работы запланированы на площади 2,5 километра, в которые входят проспект Буденного, проезд Ивана Паристого и другие. Проектом предусмотрено обустройство новых пешеходных улиц, организация парковок для велосипедов, обновление остановок наземного транспорта.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в свою очередь, добавила, что специалисты реконструируют пешеходный мост через железнодорожные пути, который связывает улицу Буракова и проезд Энтузиастов. Проектом также предусмотрено возведение нового пешеходного моста, который свяжет Ионинскую и Золотую улицы.

По ее словам, благодаря этому у горожан появятся комфортные подходы к станции МЦД-3 Сортировочная и новые пешеходные связи между районами Соколиная Гора и Лефортово. Проект планировки охватывает территорию площадью около 256 гектаров.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что поездки на трамваях между станцией столичного метро "Площадь Ильича" и площадью Абельмановская Застава станут комфортнее. Сейчас специалисты РЖД строят железнодорожный путепровод над шоссе Энтузиастов. На перекрытом участке обновят 1,6 километра трамвайных путей.

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