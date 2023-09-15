"Мой район. Навигатор": 39 станций метро планируют построить в ближайшие 10 лет в столице

В ближайшие 10 лет в столице планируют построить 39 станций метрополитена. Такими планами поделился заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Одна из главных задач – чтобы у москвичей было метро в шаговой доступности. У жителей столицы появляются новые возможности для составления маршрутов. Благодаря этому снижается загруженность общественного транспорта и сокращается время в пути. Кроме того, все это положительно влияет на экономику города.

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