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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о доме Апраксиных в центре столицы

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о доме Апраксиных в центре столицы

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Дом Апраксиных, расположенный на улице Знаменке в центре Москвы сначала был театром, а потом резко сменил профиль и стал военным ведомством.

Здание построено в конце 18 века по приказу генерала Степана Апраксина. В настоящее время в этом здании располагается Главное управление военной полиции министерства обороны Российской Федерации.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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