05:50Город
"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о доме Апраксиных в центре столицы
Дом Апраксиных, расположенный на улице Знаменке в центре Москвы сначала был театром, а потом резко сменил профиль и стал военным ведомством.
Здание построено в конце 18 века по приказу генерала Степана Апраксина. В настоящее время в этом здании располагается Главное управление военной полиции министерства обороны Российской Федерации.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор