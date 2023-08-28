"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о доме Апраксиных в центре столицы

Дом Апраксиных, расположенный на улице Знаменке в центре Москвы сначала был театром, а потом резко сменил профиль и стал военным ведомством.

Здание построено в конце 18 века по приказу генерала Степана Апраксина. В настоящее время в этом здании располагается Главное управление военной полиции министерства обороны Российской Федерации.

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