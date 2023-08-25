"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, в каком доме в столице жил Гиляровский

В 19 веке все столичные извозчики знали адрес дома в центре Москвы, который не надо было называть. Достаточно было сказать: "К Гиляровскому"; и экипаж ехал в нужном направлении.

Бытописатель Владимир Гиляровский жил в Столешниковом переулке, в доме Карзинкина. В начале 18 века зданием владел известный французский балетмейстер Жан Ламираль, тут он проводил уроки танцев для москвичей. Во время Отечественной войны с Наполеоном Ламираль попал в немилость, был арестован и на несколько лет сослан в Нижний Новгород. Здание заняла Тверская полицейская часть. Через несколько лет Ламираль вернулся в Москву. Француз сумел вернуть себе свои прежние владения и через какое-то время их продал.

В 1874 году дом был перестроен новым собственником, членом правления Балашинской бумагопрядильной мануфактуры Иваном Карзинкиным. Именно его имя в итоге и увековечило это здание. Карзинкин решил сделать дом доходным и стал сдавать помещения в аренду.

Писатель Владимир Гиляровский снимал квартиру № 10 на третьем этаже. Жилым здание осталось и после революции. В советские годы там были коммуналки. В квартире Гиляровского продолжали жить его потомки. Сейчас этот дом является объектом культурного наследия и охраняется государством.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".