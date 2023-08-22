В Москве отремонтируют дом на Арбате, в котором жил Сергей Есенин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доходный дом в районе Арбата, в котором в начале XX века жил Сергей Есенин, отремонтируют, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, уже согласованный проект предусматривает ремонт интерьеров и фасадов исторического здания. В подъездах обновят потолки и стены лестничных клеток, отремонтируют ограждения и поручни лестниц.

В подвале здания обновят стены, пол, перегородки, отремонтируют стяжки и заменят двери. Модернизировать собираются и инженерные коммуникации: системы водоснабжения и отопления.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что в ходе наружных работ обновят парапеты со стороны фасадов, заменят отливы декоративных карнизов, расчистят штукатурный слой декоративных элементов главного фасада. В здании обновят балконы и лоджии, отремонтируют козырьки и цоколь.

Речь идет о шестиэтажном двухсекционном здании, построенном в 1912 году архитектором Дмитрием Челищевым. Это объект культурного наследия регионального значения. Поэт Сергей Есенин жил в этом доме со своей первой гражданской женой Анной Изрядновой с 1913 года.

Позднее в гостях у актера и кинорежиссера Сергея Никоненко бывали Василий Шукшин, Андрей Миронов и другие знаменитые личности. Жилой дом расположен на улице Сивцев Вражек, 44/28.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы до конца текущего года приведут в порядок фасады, а также магистрали центрального отопления и горячего водоснабжения у 177 домов.

Самый старый объект, в котором проведут ремонтные работы, находится на Студенческой улице, доме 28, корпусе 3. Его построили в 1931 году из кирпича. В рамках программы у дома отремонтируют фасад, крышу и подъезды. Специалисты заменят кровлю, обрешетки и стропила крыши, а на все деревянные конструкции нанесут огнебиозащитный состав. Также для сохранения стабильного теплового режима на чердаке уложат минераловатные плиты и утеплят вентиляционные шахты.

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тысячи домов общей площадью свыше 275 миллионов квадратных метров. Запланирован ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 112 тысяч лифтов.

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