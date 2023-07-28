"Мой район. Навигатор": между "Красным Октябрем" и парком "Музеон" возведут мост

Мост между арт-пространством "Красный Октябрь" и парком "Музеон" достроят к концу 2024 года, об этом сообщил Сергей Собянин. Работы уже идут.

Благодаря мосту в центре появятся новые пешеходные маршруты. В кафе, рестораны и галереи на "Красном Октябре" можно будет попасть со стороны Крымской набережной. Согласно проекту, протяженность моста составит 60 метров, ширина 4 метра. В час он сможет пропускать до 900 человек.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

