Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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"Мой район. Навигатор": между "Красным Октябрем" и парком "Музеон" возведут мост

"Мой район. Навигатор": между "Красным Октябрем" и парком "Музеон" возведут мост

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Мост между арт-пространством "Красный Октябрь" и парком "Музеон" достроят к концу 2024 года, об этом сообщил Сергей Собянин. Работы уже идут.

Благодаря мосту в центре появятся новые пешеходные маршруты. В кафе, рестораны и галереи на "Красном Октябре" можно будет попасть со стороны Крымской набережной. Согласно проекту, протяженность моста составит 60 метров, ширина 4 метра. В час он сможет пропускать до 900 человек.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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