"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт станции Плющево завершили в Москве

Плющево – первая на МЦД-3 станция, платформы которой готовы к запуску линии наземного метро. А на нескольких соседних обновление уже на финальном этапе.

На станции Плющево уложили новое покрытие на платформе, установили лавочки, электронные табло с информацией о прибывающих поездах, сделали яркую навигацию. Также специалисты привели в порядок павильон, где находятся турникеты. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".