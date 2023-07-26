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"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт станции Плющево завершили в Москве

"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт станции Плющево завершили в Москве

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Плющево – первая на МЦД-3 станция, платформы которой готовы к запуску линии наземного метро. А на нескольких соседних обновление уже на финальном этапе.

На станции Плющево уложили новое покрытие на платформе, установили лавочки, электронные табло с информацией о прибывающих поездах, сделали яркую навигацию. Также специалисты привели в порядок павильон, где находятся турникеты. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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