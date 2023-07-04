Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:15

Транспорт

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, как будет выглядеть станция "Корниловская"

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, как будет выглядеть станция "Корниловская"

Новости часа: в Росавиации ожидают восстановления пассажиропотока до допандемийного уровня

Эксперты усомнились в снижении цен на путевки в Грузию

В Москве теплоходы перевезли более 80 тыс пассажиров от Северного речного вокзала

Первый в мире летающий автомобиль будет стоить 26 млн рублей

Новости часа: в Париже снова ограничат движение общественного транспорта

Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани увеличился до 13 км

Движение на 2-й Брестской улице в столице восстановлено после упавшего дерева

Президент Палестины обсудил с Путиным возможности для созыва ближневосточного "квартета"

Новости часа: Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков

Осенние тона, оригинальные композиции на путевых стенах и необычные светильники – у строящейся станции Троицкой линии метро "Корниловская" получится по истине индивидуальный облик. Снаружи вестибюль будет напоминать лепесток.

Станция готова уже на 60%. Открытия "Корниловской" ждут жители поселений Сосенского и Мосрентген ТиНАО. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика