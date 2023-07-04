"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, как будет выглядеть станция "Корниловская"

Осенние тона, оригинальные композиции на путевых стенах и необычные светильники – у строящейся станции Троицкой линии метро "Корниловская" получится по истине индивидуальный облик. Снаружи вестибюль будет напоминать лепесток.

Станция готова уже на 60%. Открытия "Корниловской" ждут жители поселений Сосенского и Мосрентген ТиНАО. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".