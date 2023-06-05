Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:05

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали благоустройство Шаболовки

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали благоустройство Шаболовки

"Мой район. Обратная связь": территорию у кластера "Ломоносов" благоустроят в столице

"Мой район. Обратная связь": дорожное покрытие обновят в Западном Дегунине

Сергей Собянин рассказал о лучших проектах московской "Академии инноваторов"

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Собянин рассказал о благоустройстве 160 школ и детсадов в столице

"Утро": движение транспорта затруднено на Варшавском шоссе

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Красные утки напали на москвичей в парке "Дубки"

В Москве благоустраивают улицу Шаболовку. Она пролегает не только в центральном, но и в южном административном округе столицы.

Работы проходят по программе "От дома до дома" – в таком формате в порядок приводят территории от фасада здания на одной стороне улицы до дома на противоположной. В рамках проекта меняют асфальт, убирают под землю воздушные провода, прокладывают дополнительные водосточные сети, устанавливают новые фонари, а также приводят в порядок пространство возле станции метро "Шаболовская".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика