"Мой район. Навигатор": ремонта Московского дворца пионеров в столице

В Москве приводят в порядок знаменитый Московский дворец пионеров. Преображаются не только корпуса, но и прилегающая территория. В данный момент строители работают у главного входа, на "Площади Парадов" и на центральной аллее.

Здание построили в 1961 году и с тех пор его ни разу не ремонтировали. Это яркий пример архитектуры советского модернизма. Над проектом работала целая команда архитекторов, а над созданием трудились десятки молодых художников и скульпторов.

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