"Мой район. Навигатор": Южный речной вокзал вновь готов принимать суда

В столице после масштабной реконструкции открылся Южный речной вокзал, который не принимал суда больше 20 дет. В настоящее время вокзал готов встречать теплоходы, речные трамвайчики и яхты.

В первую очередь специалисты привели в порядок пять причалов. Также очистили акваторию Москвы-реки и углубили швартовую зону. С Южного речного вокзала теплоходы поплывут в тридцать российских городов, в том числе в Муром, Нижний Новгород и Казань. А чуть позже вокзал станет одной из остановок на маршруте новых электросудов.

Сюда стоит прийти и просто для прогулки. На Южном речном вокзале благоустроили набережные и прилегающий парк, на территории открылись кафе и ресторан. Реконструировали и само здание вокзала. При этом, удалось сохранить главную задумку архитекторов – постройка напоминает трехпалубный корабль. Фасад украшают скульптуры, которые как раз символизируют порт пяти морей. Эти элементы декора удалось восстановить с помощью 3D сканирования. Из стали и алюминия изготовили новый шпиль. На первом этаже открыли Музей транспорта, первая выставка посвящена развитию судоходства в Москве. А на крыше здания обустроили смотровую площадку.

С началом навигации жизнь кипит и на Северном речном вокзале, тем более что уже открылся сезон круизов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".