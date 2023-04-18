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"Мой район. Навигатор": технический пуск станции "Физтех" запланирован на осень 2023 года

"Мой район. Навигатор": технический пуск станции "Физтех" запланирован на осень 2023 года

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Возведение участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Селигерская" до "Физтеха" должны закончить этой осенью. Такое поручение дал мэр Сергей Собянин.

После завершения работ на этой линии откроются три новых станции: "Яхромская", "Лианозово" и конечная станция "Физтех". После ввода трех новых объектов протяженность Люблинско-Дмитровской линии метро превысит 45 километров.

Строящийся участок готов уже почти на 70%. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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