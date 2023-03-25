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Транспорт

"Мой район. Навигатор": москвичам предложили оценить дизайн новых станций БКЛ

"Мой район. Навигатор": москвичам предложили оценить дизайн новых станций БКЛ

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Москвичи могут оценить дизайн новых станций Большой кольцевой линии и выбрать самую красивую. Принять участие в голосовании можно на сайте "Активный гражданин".

Особенности есть у каждой из девяти станций, которые были открыты 1 марта. Например, на "Марьиной Роще" колонны выполнены в виде фарфоровых чайников, на "Рижской" светящиеся арки символизируют въездные ворота в город, а на "Сокольниках" можно увидеть портреты первых строителей московского метро.

Подробности – в эфире программы "Мой район. Навигатор".

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