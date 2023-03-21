"Мой район. Навигатор": станция метро "Аэропорт Внуково" заработает в 2023 году

Станция метро "Аэропорт Внуково" заработает уже в этом году. Это первая в столичной подземке платформа, с которой можно будет сразу попасть на рейс в терминал А или на привокзальную площадь.

Станция Солнцевской линии метро готова больше, чем на половину. Ее открытия ждут не только авиапассажиры, для более 300 тысяч местных появится метро шаговой доступности.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".