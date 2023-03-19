"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории Ленинградского вокзала

Ленинградский вокзал был первым в Москве. Раньше его называли Петербургским, Николаевским и Октябрьским.

Здание возвели по проекту архитектора Константина Тона во времена правления Николая I. Именно он в 1851 году вместе со своей семьей прибыл на новый вокзал, тем самым открыв движение по Петербургско-Московской железной дороге. Путь занял 19 часов.

Известно, что Тон одновременно строил вокзалы в Санкт-Петербурге и Москве в едином русско-византийском стиле.

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