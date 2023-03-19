07:20Город
"Мой район. Навигатор": восьмой флагманский МФЦ открылся в Москве
В Москве заработал восьмой флагман МФЦ. Центр "Мои документы" на западе столицы разместился в торговом центре "Кунцево-Плаза" недалеко от станции метро "Молодежная".
Для полутора миллионов местных жителей это прекрасная возможность быстро оформить бизнес, поменять права, зарегистрировать автомобиль, вступить в брак. Перечень услуг – огромный. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор