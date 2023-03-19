"Мой район. Навигатор": восьмой флагманский МФЦ открылся в Москве

В Москве заработал восьмой флагман МФЦ. Центр "Мои документы" на западе столицы разместился в торговом центре "Кунцево-Плаза" недалеко от станции метро "Молодежная".

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