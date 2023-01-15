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"Мой район. Навигатор": золотого дракона вернули на главную башню Казанского вокзала

"Мой район. Навигатор": золотого дракона вернули на главную башню Казанского вокзала

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Флюгер в виде золотого дракона вернули на главную башню Казанского вокзала. Это самый узнаваемый декоративный элемент здания. Крылатый змей-зилант на шпиле – персонаж татарских сказок, с ним связаны легенды об основании Казани. Он считается защитником и покровителем города.

Недавно завершилась реставрация флюгера. С помощью специальной техники фигуру подняли на шпиль башни. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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