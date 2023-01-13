Москва онлайн покажет массовый танец в стиле диско на катке ВДНХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

14 января на катке ВДНХ стартует танцевально-спортивная программа в стиле диско с участием профессиональных фигуристов. Организаторы рекомендуют посетителям подобрать зимний дискообраз для атмосферных фотографий.

Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как гости катка готовятся к массовому танцевальному флешмобу и разучивают под зажигательную музыку элементы катания на коньках.

Смотрите прямую трансляцию 14 января в 17:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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