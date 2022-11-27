"Мой район. Навигатор": в парке "Кусково" провели реабилитацию водоемов

В парке "Кусково" воссоздали уютную атмосферу старых московских дач. Когда-то рядом с местным Сухим прудом была деревня Вешняки, потом дачный поселок и зона отдыха. В последнее время он большую часть года стоял без воды, она там скапливалась только во время таяния снега.

Специалисты углубили дно, а в грунт уложили мембрану, чтобы предотвратить исчезновение воды. Реабилитировали и Малый пруд – он вообще настолько зарос, что посетители парка даже не знали о его существовании. Оба водоема очистили от ила. Он скапливался из-за опавших листьев и веток.

Еще в иле были превышены нормы содержания мышьяка, цинка и свинца. Все это наносило большой вред природе. Из прудов убрали весь бытовой мусор. Берега укрепили.