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"Мой район. Навигатор": спортивную зону оборудовали в районе Коньково

"Мой район. Навигатор": спортивную зону оборудовали в районе Коньково

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В Конькове вдоль местных прудов Большого и Малого после благоустройства появилась спортивная зона.
Все тренажеры стоят под навесами, поэтому погода для занятий больше помехой не станет. На площадке помимо силовых тренировок можно играть в пинг-понг или отрабатывай навыки боксирования.

Еще вдоль прудов есть качели и комфортные шезлонги. Места для их установки выбирали после консультаций с жителями. Пожелания включили в городской проект "Мой район". Всего в рамках проекта в порядок привели территорию площадью почти 25 гектаров. Это участок между станциями метро "Коньково" и "Беляево" Калужско-Рижской линии.

Везде обновили покрытия тротуаров и сделали новые удобные пешеходные дорожки между жилыми кварталами. Ну и, конечно, подумали об освещении и озеленении. В районе стало на 700 уличных светильников и почти 44 тысячи кустарников больше.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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